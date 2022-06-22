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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706299/ولى-العهد-الكويتي-يعلن-حل-مجلس-النواب-ويدعو-إلى-انتخابات-عامة

أعلن ولى العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، قرار بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة

دوت الخليج وقال ولى العهد الكويتي :" نزولا على رغبة الشعب وأحتراما لإرادته و الاحتكام إلى الدستور قررنا حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة". وأضاف ولى العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد :" تركنا إدارة الدولة للسلطتين التشريعية والتنفيذية حفاظا على مبدأ القصل بين السلطات إلا أننا لم نلمس أي نتائج أو انجازات". الحل فى يد الشعب ووفق وكالة الأنباء الكويتية قال ولى العهد الكويتي :" الحكومة والبرلمان أثارا سخط المواطنين". وأوضح :" قررنا اللجوء إلى الشعب ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح المسار السياسي"

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