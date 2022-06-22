انت الان تتابع تفاصيل خبر الغندور: بن شرقي مش مكمل مع الزمالك.. وهذه هي وجهته المقبلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706298/الغندور-بن-شرقي-مش-مكمل-مع-الزمالك-وهذه-هي-وجهته-المقبلة

أكد خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي، على أن المغربي أشرف بن شرقي، سيرحل بشكل رسمي عن نادي الزمالك بعد فشل مفاوضات التجديد مع اللاعب خلال المرحلة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأوضح الغندو الصورة لجمهور الزمالك، وذلك عبر برنامجه الإذاعي، مشيراً إلى أن كل الأخبار التي تنبأ تجديد المغربي تعاقده مع القلعة البضاء هي أخبار غير صحيحة.

وتابع: بن شرقي قال للمقربين له من لاعبي نادي الزمالك، أنه لن يلعب في مصر ولن يتعاقد مع النادي الأهلي، بل ستكون وجهته هو الدوري الإماراتي”.

وقال الغندور: “ سيتم التحقيق مع أبو جبل وطارق حامد، بسبب تهربهما من نادي الزمالك،وبالتحديد أبو جبل الذي ادعى أنه مُصاب وجاب أشعة قديمة عشان يتثبت ده، بس دكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب قال أن دي كانت إصابة قديمة، وكذلك طارق حامد الذي لم يتواجد في النادي لمدة فوق الشهر ونصف بسبب الإصابة”.

ولام الغندور، على حارس مرمى الزمالك، قائلاً: “ أبو جبل خاض باقي مباريات كأس الأمم وهو مُصاب، ورجع بعد يومين من إصابته أمام كت ديفوار وخاض مباراة المغرب وتألق بشكل كبير والجميع أشاد به وقتها، ولكن لماذا يتهرب أبو جبل وطارق حامد من الزمالك”.

واستكمل: “ اللاعبان انتهت علاقتهما رسمياً بنادي الزمالك، ولن يتواجدا في صفوف النادي بعد هذا الموسم”.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم على ستاد القاهرة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجة البنك الأهلي

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بقيادة مدربه جوسفالدو فيريرا، المباراة بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة- محمد عبدالشافى- محمود الونش- محمد عبدالغنى- سيد نيمار.

خط الوسط: إمام عاشور- ومحمد اشرف روقا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي- وسيف الدين الجزيرى.