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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706296/النائب-فريدي-البياضي-مشكلتنا-مع-الحكومة-الحالية-في-ترتيب-الأولويات-ونطالب-بحكومة-أخرى-باقتصاد-مختلف

أكد النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الأولويات التي توضع بها الموازنة العامة للدولة غير سليمة، متابعاً: "مشكلتنا مع الحكومة في ترتيب الأولويات".

دوت الخليج

النائب فريدي البياضي: مشكلتنا مع الحكومة الحالية في ترتيب الأولويات

وقال "البياضي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب، اليوم الأربعاء، لعرض موقفه في محور من أهم المحاور التي قدمها في وثيقته للأكاديمية الوطنية للتدريب وهو "المحور الاقتصادي"، وتصورات الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، لا يوجد لدينا مصدر دخل أو اقتصاد منتج نقدر نتوسع فيه، وكله قائم على الديون والضرائب، مشيراً إلى أن موازنة التعليم ٣٪ فقط بدل من ٦٪.

وتابع "البياضي" قائلاً: روندا استطاعت زيادة دخلها القومي وتخفيض نسبة الأمية، لافتاً إلى أن موازنة التعليم بها بدأت ب ١٧٪ في البداية وأصبحت ٢٥٪، وهذا مثال حي على أنها استطاعت أن تقوم بنهضة اقتصادية كبيرة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تضع تريليون و٣٠٠ مليون جنيه للتحصيل من الضرائب، مستطردا: "طيب وهاتجيبها منين.. والمواطن مش لاقي ياكل".

واختتم النائب فريدي البياضي، كلمته بالتأكيد على ضرورة إقالة الحكومة، والإتيان بحكومة أخرى باقتصاد مختلف.