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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706294/مايسة-عطوة-تطالب-بلإستعانة-بمراكز-التأهيل-التابعة-لمستشفيات-القوات-المسلحة-ومستشفيات-الشرطة

تفعيلا للمبادرة الرئاسية لعلاج حالات السمنة والتقزم والأنيميا..

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب ابداء اقتراح برغبة الى وزير الصحة، وذلك بخصوص مبادرة الرئيس السيسي حول العلاج المبكر لأمراض السمنة والتقزم والانيميا وإمكانية الاستعانة بمراكز التأهيل بمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.

دوت الخليج

مايسة عطوة تطالب بلإستعانة بمراكز التأهيل التابعة لمستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات الشرطة

واوضحت عضو مجلس النواب، لقد حظي أطفال مصر فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام غي عادي، ولم يكن الاهتمام وحدة كافيا بالنسبة للقيادة السياسية ولكن كان لإستراتيجية بناء الإنسان دورا كبيرا في صياغة محاور مهمة لإعدادهم للمستقبل.

وتابعت، “فأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مبادرات كان أولها الكشف المبكر عن أمراض السمنة والتقزم والانيميا والتى تهدف الى فحص مليون و471 ألفاً و974 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب المرحلة الابتدائية”.

واكملت مايسة عطوة، الا ان الواقع العملي اثبت ان عيادات التأمين الصحي لا تفي بالغرض وحدها، بالإضافة إلى أن كلفة الهلاج لاسيما الخاصة بأمراض السمن ة باهظة للغاية، وأحيانا لا يستطيع المريض استكمال علاجه بسبب كلفتها العالية، مضيفا أنه لاشك أن نشر التوعية بين الجمهور، بخطورة أمراض السمنة وأنها وراء انتشار أمراض كثيرة للغاية، أمر هام، ولاشك أن التشخيص المبكر أيضا أمر ضروري للعلاج السريع وتلافي المضاعفات.

لكن الواقع العملي اثبت ان هناك حالات تفاقمت وأصبح علاجها يحتاج الى تدخلات علاجية أكثر مما هو موجود بعيادات التأمين الصحي.

وطالبت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بضرورة الاستعانة بمراكز التأهيل التابعة لمستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات الشرطة لعلاج حالات السمنة والتقزم والأنيميا، نظرا لأسعارهم الرمزية والتى فى متناول المريض وأيضا لما تحويه من احدث الأجهزة التى تساهم فى العلاج.

كما طالبت بإتاحة مستشفيات الشرطة ومستشفيات القوات المسلحة لعلاج أصحاب أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، لما لديهم من احدث اجهزة العلاج بالمناظير والجراحة العامة وهي مكلفة جدا على المواطن العادي.