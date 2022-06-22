انت الان تتابع تفاصيل خبر إنجي علي تناشد الدولة بفتح قاعات السينما: «افتحوها بنموت» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706287/إنجي-علي-تناشد-الدولة-بفتح-قاعات-السينما-افتحوها-بنموت

ناشدت الإعلامية والفنانة إنجي علي الدولة بفتح قاعات السينما من جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم مناشدة إنجي علي لفتح السينمات من جديد

وكتبت إنجي علي عبر انستجرام: “افتحوا السينمات الخربانة في كل شوارع مصر واعرضوا افلام شارلي شابلن والريحاني وليلى مراد وشادية وفريد الأطرش ومحمد فوزي ودريد لحام وفيروز ومحمود علد العزيز وعاطف الطيب ورأفت الميهي خلوا الفن عرض مستمر زي خطاب التكفير والحور العين ماهو عرض مستمر، افتحوا شبابيك التنوير، افتحوا بنموت”.

وجدير بالذكر، حلت الفنانة لبلبة ضيفة حلقة اليوم من برنامج "أسرار النجوم"، مع المذيعة إنجي علي، المذاع عبر نجوم إف إم، وصرحت العديد من التصريحات لأول مرة.

أبرز تصريحات لبلبة مع إنجي علي

- لا أحب أن أشارك في أي عمل خاليه من الرسائل حتى الكوميديا التي كنت أقدمها في الأفلام يكون لها رسالة

- شاركت في مسلسل دايمًا عامر لأنه يتحدث عن موضوع هام وهو التعليم لأنه خطير ولأن أولادنا هم مستقبلنا ومستقبل الوطن

- ومس زهرة حازمة لأن فيه مسئولية أولاد وكنا تقريبًا عايشين في الكرفانات

- وكنا نصور في مدرسة حقيقي دولية بها أكثر من 300 طفل

- حياة الطلبة الخاصة تؤثر عليهم ولا بد أن يربى الطالب وسط الأسرة

- ومشكلة الطلاق أصبحت كثيرة جدًا في مجتمعنا وتؤثر على نفسية الطفل لأنه يفهم كل شيء

- الأب والأم عند الانفصال لا يفكران في الأولاد ولكن يفكران في أنفسهما والعند بينهما فقط

- لانفصال عندما يكون الطفل في أربع سنوات يختلف عندما يتقدم في السن ومسلسل دايمًا عامر عرض هذا

- الأعمال التي قدمتها مع الفنان عادل إمام، مختلفة تمامًا عما أقدمه الآن

- لأن العمل يكون كاملًا قبل بدء التصوير ولو تأخر التصوير يكون حتى 4 رمضان

- وفي دايما عامر التصوير امتد إلى 29 رمضان

- فيروز انشغلت ببيتها وزوجها وأولادها، أما أنا فالفن كل حياتي

- عندما سألتني والدتي عن إكمال مشواري في الفن أجابتها بنعم