على منصة شاهد..عرض مسلسل «وش وضهر» في مصر يوم 26 يونيو

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706283/على-منصة-شاهدعرض-مسلسل-وش-وضهر-في-مصر-يوم-26-يونيو

أعلنت منصة شاهد عن الموعد الأخير لعرض مسلسل “وش وضهر” وذلك مع الساعات الأولى من صباح يوم 27 يونيو الجاري بتوقيت السعودية، ويتم عرضه في مصر يوم 26 يونيو.

دوت الخليج يرصد لكم موعد عرض مسلسل وش وضهر بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور في مصر

وقد شاركت الصفحة الرسمية لـ منصة شاهد vip، المتابعين والجمهور بنشر الإعلان الدعائي لمسلسل وش وضهر للفنان إياد نصار والفنانة ريهام عبد الغفور.

وكشفت منصة شاهد عن الجملة التشويقية للعمل والتي تقول: "لو هتدخل رحلة عبثية لازم تعرف ترتجل، جمال وضحى في قصة صعود مثيرة".

وأعلنت عن بدء عرض مسلسل وش وضهر يوم 27 يونيو الجاري عبر المنصة وكانت قد ظهرت ريهام عبد الغفور في بداية الإعلان تحصل على وظيفة ممرضة في عيادة طبيب.

عرض مسلسل وش وضهر

وظهرت ريهام عبد الغفور فتاة محجبة، ونفاجأ في لقطات أخرى بها تعمل في الليل راقصة، وتتحدث أنها مسئولة عن عدد كبير من الأشخاص لذا لا وقت لديها لأي شيء سوى العمل.

بينما يظهر بطل العمل الفنان إياد نصار في شخصية طبيب يمر فى حياته بعدة مواقف، ولكن نكتشف أنه يخفي سر ويزور الورق الخاص به ليخفي شيء ما وكل ذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

يذكر أن مسلسل وش وضهر من نوعية الأعمال ذات الـ 10 حلقات، ومن بطولة إياد نصار وريهام عبدالغفور، ومن تأليف ورشة سرد، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، وسيناريو وحوار شادي عبدالله وأحمد بدوي والإخراج لـ مريم أبوعوف.

ويضم العمل في بطولته بجانب إياد نصار وريهام عبد الغفور، عدد من النجوم مثل إسلام جمال وميمي جمال وشريف دسوقي ومحمود قابيل وثراء جبيل وآخرين.

إياد نصار في الموسم الرمضاني الماضي

يذكر أن آخر أعمال الفنان إياد نصار كان مشاركته كـ ضيف شرف ضمن السباق الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل الاختيار 3 والذي يضم في بطولته كلا من أحمد السقا وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، ياسر جلال محمود البزاوي، سمر مرسي، وأمير المصري، مجدي فكري، بيومي فؤاد، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، صبري فواز، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.