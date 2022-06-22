اتحاد الكرة ينهي الاتفاق مع طاقم حكام أوروبي لمباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:29 مساءً - أنهى مسئولو اتحاد الكرة و لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح الاتفاق مع طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها يوم 26 يونيو الجارى في دور الـ8 لبطولة كأس مصر للموسم الماضى .

ومن المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة عن طاقم الحكام الأوربي خلال الساعات المقبلة عقب إنهاء جميع الاتفاقات الخاصة بالمباراة.

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر للموسم الماضى يوم 26 يونيو الجارى يأتى بناء على طلب النادى الأهلى.

وبدأ اتحاد الكرة مخاطبة أكثر من دولة أوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبى لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الماضى والمحدد لها يوم 26 يونيو الجارى باستاد القاهرة.

وخاطب اتحاد الكرة أكثر من دولة لتعيين طاقم أجنبى للمباراة بناء على طلب الناديين.