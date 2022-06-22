العليا لانتخابات المنظمات النقابية: إعلان اسماء المرشحين للاتحادات العمالية.. اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:28 مساءً - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، أنه يتم اليوم الأربعاء، إعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، وغدا الخميس، الطعون على أسماء المرشحين.

وقالت اللجنة إنه سيتم يوم الجمعة 24 يونيو البت في الطعون، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.