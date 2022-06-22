أشرف عطية يعطى إشارة البدء لانطلاق مشروع أسوان جرين التجريبى

جدة - نرمين السيد - أعطى أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لإطلاق مشروع "أسوان جرين التجريبى" الذى يستهدف تنفيذ أعمال النظافة العامة بطريق السادات والمناطق السكنية المطلة عليه كمرحلة أولى وذلك من خلال الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بالتعاون مع المحافظة.





وأكد عطية -فى تصريح اليوم الأربعاء- على أن هذا المشروع التجريبى للنظافة العامة من خلال المجتمع المدنى سيعتبر القاطرة التى تقود مشاركات من مؤسسات مدنية وجمعيات أهلية أخرى فى مجال النظافة العامة والتخلص من المخلفات الصلبة للقضاء على الشكاوى الجماهيرية، وأيضاً لإضفاء الشكل الجمالى على هذه المدينة السياحية، مطالباً بتطبيق مبادئ الثواب والعقاب خلال الـ 3 أشهر كفترة تجريبية وذلك بمنح العاملين والمشرفين المتميزين حوافز مادية ومعنوية، وبالمقابل توقيع العقوبات والجزاءات على المتقاعسين.

ومن جانبها، أوضحت هناء إسماعيل رئيس الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، بأنه بالتنسيق مع محافظ أسوان فقد حرصنا على تنوع الخدمات التى نقدمها لأهلنا فى هذه المحافظة العريقة فى ظل الرؤية المتكاملة للمحافظ للإستعانة والإستفادة من جهود وخبرات الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى على الوجه الأكمل وبمنظومة رقمية متطورة ومرتبطة بتطبيقات التحول الرقمى للمتابعة فى تقديم الخدمة.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمشاركة فى منظومة النظافة العامة داخل مدينة أسوان فسيتم تطبيق هذه التجربة فى طريق السادات والمناطق السكنية المطلة عليه، حيث ستقوم الجمعية من خلال معداتها وكوادرها المختلفة بمنظومة عمل شاملة عمليات جمع القمامة من المنازل، ثم يتم النقل والفرز، مع تحصيل مقابل الخدمة من المواطنين بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب من العمالة والمشرفين، وهو الذى يتزامن ذلك تقديم خدمات متنوعة للعملاء والرد على الشكاوى وتحقيق التوعية المجتمعية المتكاملة بما يحقق المستهدف من هذه الأعمال.