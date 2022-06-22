رئيس جامعة طنطا: المنتدى البيئى يهدف للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى إن المنتدى البيئى الدولى الخامس الذى يتم تنظيمه بشعار "بيئة ذكية تجاه التغيرات المناخية" خلال الفترة (18 - 21) يوليو المقبل، بمدينة بورسعيد، يأتى فى ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وحرصها على التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وسبل مواجهتها.





وأضاف ذكى -فى بيان اليوم الأربعاء- أن جامعة طنطا تجرى العديد من الأبحاث العلمية فى مجال التغيرات المناخية وحصلت على مكانة جيدة فى تصنيف (تايمز) الأمريكى الخاص بالاستدامة البيئية وهى أحد المحاور الثمانية فى رؤية مصر 2030.

وأوضح أن المنتدى يعد منصة علمية تهتم بالتغيرات المناخية وأثرها على العناصر الأساسية مثل الغذاء والماء والطاقة والصحة، ويظهر التطور التكنولوجى وكيفية الاستفادة منه فى إيجاد بيئة ذكية تتبنى توفر المعلومات وتسريع التكنولوجيا الرقمية والأنظمة المتصلة بالإنترنت والمدن الذكية التى تمثل فرصًا حقيقية لحل مشكلات البيئة والعمل على وجود نظام بيئى متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، ويحد من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية والتوعية بمخاطرها.

وأشار إلى أن محاور المنتدى تتضمن التغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى، والمخاطر الببيئية والصحة، والبصمة الكربونية وانبعاثات الغازات، والبيئة الذكية، والنانو تكنولوجى والبيئة، والتلوث البيئى، والطب التكميلى والبديل، وإعادة التدوير، والتربية البيئية فى العصر الرقمى، والرياضة وتحديات البيئة، والتشريعات والقوانين البيئية، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى لخدمة صحة الفم واستراتيجيات التعليم الهجين فى العلوم النوعية.