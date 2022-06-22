السفير حسين هريدى: علاقات مصر والسعودية محور مهم لتحقيق الأمن العربى

جدة - نرمين السيد - قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق إن "العلاقات المصرية - السعودية هى أحد المحاور الهامة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى العالم العربى"، مشيرا إلى أنه كلما ازداد التعاون بين البلدين أثر ذلك إيجابيا على الأمة العربية بأكملها وليس على الشعبين فقط.





وذكر هريدى فى مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة "الأولى"، اليوم الأربعاء، أن "التجارب التاريخية خلال الـ 7 عقود الماضية مليئة بالدروس بالنسبة للعلاقات المصرية السعودية"، منوها إلى أنه "فى يونيو 2013 كان الموقف القومى الذى اتخذته المملكة العربية السعودية، تأييدا لثورة 30 يونيو، نقطة تحول على مستوى العالم وليس فقط على المستوى العربى".

وتابع: "وبرغم تغير القيادة السعودية منذ 2013 حتى الآن، وانتقال القيادة من الملك عبد الله إلى الملك سلمان؛ إلا أن العلاقات المصرية - السعودية تظل كما هى، بل وتتطور بشكل ملحوظ وملموس".

وأكد هريدى أن زيارة ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر جاءت تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن العلاقات المصرية - السعودية تدخل فى صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، مبينا أن "التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فيما يمكن تسميته بصناعات المستقبل على غرار الطاقات المتجددة، التحول الرقمى، التجارة الإلكترونية".

ولفت إلى أن "الزيارة تزامنت مع إعلان الحكومة المصرية عن وثيقة ملكية الدولة ومشاركة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المصرى لمشاركة الدولة فى العديد من القطاعات، كما أن زيارة ولى العهد السعودى تركز على شراكة بعيدة المدى بين البلدين".

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق بالتعاون بين البلدين فيما يتعلق بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27 والذى ستستضيفه مصر فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، موضحا أنه تم الاتفاق أنه على هامش "كوب-27 " سيتم تنظيم مؤتمر آخر حول مبادرة سعودية للتحول للاقتصاد الأخضر.

ورأى أن دول مجلس التعاون الخليجى ومصر تنعم بقدر كبير من الأمن والاستقرار؛ ما يمكنها أن تكون القاطرة للدول العربية فى المرحلة المقبلة لخروج الأمة من الأزمة التى تواجهها منذ 2011.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا.