رئيس العربية للتصنيع يستقبل أمين عام وزارة الدفاع الكونغولى

جدة - نرمين السيد - تأتى هذه الزيارة فى إطار حرص مصر على تعزيز ودعم العلاقات مع أشقائها بدول حوض النيل.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون مع الأشقاء بدول القارة الإفريقية فى مختلف مجالات التصنيع، مشيرًا إلى أن هناك لجان مشتركة لتعزيز ودفع علاقات التعاون بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى.

كما أوضح التراس أن العربية للتصنيع تضع جميع خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بجمهورية الكونغو فى مجالات الصناعة الدفاعية والمدنية فضلا عن تدريب الكوادر البشرية وزيادة فرص تسويق المنتجات المصرية بالكونغو، وخاصة منتجات العربية للتصنيع المتميزة فى شتى المجالات التنموية.

وخلال تفقدهما معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد أعضاء الوفد العسكرى الكونغولى حرص بلادهم على تعزيز علاقات الشراكة مع دولة مصر الشقيقة فى جميع المجالات الصناعية والتنموية، مشيرين إلى أن التعاون مع العربية للتصنيع يأتى فى إطار تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتدريب وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى.