جامعة الإسكندرية تبحث التعاون المشترك مع الملحق الثقافى بسفارة الكويت

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور خالد محارب، الملحق الثقافى بسفارة دولة الكويت بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، والإطلاع على احوال الطلبة الكويتيين الدارسين بجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة مقلد، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.





بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك وتقديم الرعاية للطلاب الوافدين من دولة الكويت الشقيقة بالجامعة. وأكد الدكتور وائل نبيل خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على توطيد الجانب العلمى مع دولة الكويت الشقيقة، وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم وأشاد الدكتور خالد محارب بجهود وزارة التعليم العالى وجهود إدارة الجامعة فى تلبية احتياجات الطلاب الوافدين وتذليل العقبات التى تواجه الطلاب لاسيما البرامج الدراسية المتميزة التى تقدمها كليات الجامعة بما يليق باسم وتاريخ جامعة الإسكندرية وبما يواكب أحدث معايير التعليم العالمية، مشيرا إلى أن جامعة الإسكندرية تستقبل أكبر عدد من الطلاب الكويتيين المبتعثين من وزارة التعليم العالى الكويتية للدراسة بها.

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