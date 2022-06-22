يوم أسود فى أفغانستان..مصرع 920 شخص وإصابة المئات جراء زلزال مدمر

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /706291/يوم-أسود-فى-أفغانستانمصرع-920-شخص-وإصابة-المئات-جراء-زلزال-مدمر

أرتفع ضحايا الزلزال الذي وقع فجر اليوم فى جنوب شرق أفغانستان إلى أكثر من 900 شخص وإصابة نحو 600 شخص ولا تزال اعداد القتلى والمصابين تشهد تزايد .

دوت الخليج

مقتل 920 وإصابة 600 آخرين

وقال مساعد وزير الكوارث الطبيعية شرف الدين مسلم :" تفيد المعلومات الواردة إلينا بمقتل ما لايقل عن 920 شخص وإصابة 600 آخرين بجروح".

وقال مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بلال كريم لوكالة فرانس برس إن:" نتيجة الزلزال فأنه الكثير من المنازل دمرت وسكانها لايزالون تحت الأنقاض".

طالبان تناشد وكالات الإغاثة

وناشد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية فى تغريدة له عبر تويتر وكالات الإغاثة فقال:" ندعو أن تعمل على تقديم المساعدات بشكل فوري لضحايا الزلزال من أجل تجنب كارثة إنسانية".

ووفق لمعهد رصد الزلزال الأميركي فـإن الزلزال الذي وقع كان بقوة 5.9 درجات وكان ذلك فى تمام الساعة الواحدة والنصف الفجر بالقرب من الحدود الباكستانية وأعقب هذا الزلزال حدث زلزال آخر بقوة 4.5 درجة فى ذات الموقع .

وذكر أحد زعماء القبائل فى بكتيكا بأن هناك الكثير من الجرحي من منطقة جيان فى الولاية وتم نقلهم إلى المستشفيات باستخدام سيارات الإسعاف والمروحيات.

ويذكر أن العديد من سكان الولايات شعروا بهذا الزلزال بما فيها العاصمة الأفغانية كابول والتي تقع على بعد حوالى 200 كيلومتر من شمال مركز الزلزال. كما شعر بالزلزال سكان باكستان المجاورة لأفغانستان ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا .

الاتحاد الأوروبي يعرض مساعدات لضحايا الزلزال

وفى سياق متصل أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان توماس نيكلاسون فى تغريدة له عبر تويتر:" يراقب الاتحاد الوضع عن كثب ولدي التكتل الاستعداد من أجل التنسيق وتقديم المساعدات الضرورية للمتتضرين جراء الزلزال ".

ومنذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتولى حركة طالبان الحكم وبسط سيطرتها على مفاصل الدولة، وتعاني الدولة العديد من الأزمات الخانقة سواء على المستوي السياسي أو على المستوي الأمني والأقتصادي والأجتماعي وتدهور الاوضاع المعيشية فى الداخل الأفغاني بالإضافة إلى تزايد فى العمليات الأرهابية التي تشهدها أفغانستان بين الحين والأخر ليضيف الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم إلى رصيد المأسوي الذي يعيشه أفغانستان .