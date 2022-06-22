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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /706286/خطاب-اتحاد-الكرة-يصدم-الزمالك-قبل-فتح-الميركاتو-الصيفي

تستعد أندية الدوري المصري، لفتح باب الميركاتو الصيفي، وذلك لـ الإعلان بشكل رسمي عن الصفقات التي أبرمتها هذه الأندية استعداداً للموسم الجديد 2022/2023.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبينما الجميع على أهبة الاستعداد للتفاوض مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوفهم خلال الموسم المقبل، فوجئ نادي الزمالك بخطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بأنه أصبح لزاماً على القلعة البيضاء سدادا مديونية الاتحاد والمقدرة بنحو 78 مليون جنيه، وذلك حتى يتمكن الفريق من قيد الصفقات الجديدة التي يبرمها استعداداً للموسم الجديد، وفي حال عد السداد سيُحرم الفريق من قيد لاعبيه الجدد.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد عانى من معاقبته من قِبل الفيفا بغلق فترة القيد لمدة فترتين بسبب مستحقات لاعبين قدامي في الفريق وشكوى هؤلاء الللاعبين ناد الزمالك في الاتحاد الدولي.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم على ستاد القاهرة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بقيادة مدربه جوسفالدو فيريرا، المباراة بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة- محمد عبدالشافى- محمود الونش- محمد عبدالغنى- سيد نيمار.

خط الوسط: إمام عاشور- ومحمد اشرف روقا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي- وسيف الدين الجزيرى.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 45 نقطة جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 مباريات أمام كل من ( الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، إنبي).

وتعادل في مباراته الأخيرة أمام النادي الأهلي في القمة 124، والتي جمعت فيما بينهما على ستاد السلام، مساء يوم الأحد الماضي الموافق 19 من يونيو الجاري.