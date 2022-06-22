انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يهنئ طلاب «المصرية للهندسة والتكنولوجيا» لفوزهم بالمركز الأول بمهرجان «إبداع» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /706284/وزير-الإنتاج-الحربي-يهنئ-طلاب-المصرية-للهندسة-والتكنولوجيا-لفوزهم-بالمركز-الأول-بمهرجان-إبداع

هنأ المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، طلاب «الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة» التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لنجاحهم بحصد المركز الأول في مجال الإبتكارات العلمية لمشروع «وحدة إمداد قدرة في حالة انقطاع التيار الكهربائي تعتمد على الطاقة الشمسية»، وذلك بمهرجان «إبداع» التابع لوزارة الشباب والرياضة بنسخته العاشرة، والذى تم إقامته فى المدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 16 حتى 20 /2/2022.

دوت الخليج

طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة يحصدون المركز الأول

من جانبه أشار الدكتور فوزى إبراهيم عبد الغنى، عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مهرجان "إبداع" هو أكبر مهرجان على مستوى الوطن العربي في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، ويشارك به لجان تحكيم من كبار الفنانين والأدباء وأساتذة الجامعات المتخصصين، وأشاد عميد الأكاديمية بمجهودات الطلاب ومشاركتهم الفاعلة بالمهرجان لتحقيق مراكز متميزة ضمن منافسات بين مختلف الجامعات المصرية، متمنياً لهم دوام الإبداع والرقي والتقدم.

4 فرق تشارك بمهرجان إبداع

وأوضح أن الأكاديمية شاركت بمهرجان "إبداع" بـ4 فرق في مجالات «الإبتكارات الهندسية، والسيارات الكهربائية، والطاقة» وتأهل فريقين منهم للجولة النهائية وتمكن فريق منهم من الفوز بالمركز الأول بمجال الابتكارات العلمية،

وضم هذا الفريق عدد 12 طالب وهم الطالب «أحمد حسين حافظ، أدهم محمد السيد، أحمد عبد المنعم، سالم حسين سالم، أمير اشرف إياد، مصطفى محمد عبد العزيز، صلاح خالد عبد الستار، مصطفى محمد محمد، محمد أبو العيون محمود، مصطفى محسن أحمد، محمود صبري عبد العزيز، يوسف مدحت عبد الفتاح.

اعتزاز الوزارة بكافة أبنائها المتفوقين

وبدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، على إعتزاز الوزارة بكافة إبنائها المتفوقين فى كافة المجالات والحرص الدائم على تشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة هذه النجاحات، ومن هذا المنطلق قرر المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى تكريم هؤلاء الطلاب فى حفل تخرج الأكاديمية السنوي.