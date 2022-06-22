انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي: الحكومة خالفت الدستور فى النسب المخصصة للتعليم والصحة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /706281/رئيس-الهيئة-البرلمانية-للمصري-الديمقراطي-الحكومة-خالفت-الدستور-فى-النسب-المخصصة-للتعليم-والصحة

كشف النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفض الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، قائلا: ترتيب الأولويات غير موجود لدى الحكومة، مؤكدا على ضرورة إعادة ترتيب الاولويات.

دوت الخليج

رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي: الحكومة خالفت الدستور فى النسب المخصصة للتعليم والصحة

وأشار منصور، إلي أن الحكومة خالفت الدستور فى النسب المخصصة للتعليم والصحة، حيث تم تخصيص ١٩٢ مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، فى حين أن النسبة المقررة لهما بـ ٦% تساوى ٥٥٣ مليار جنيه على اعتبار أن إجمالى الناتج المحلى ٩.٢ تريليون جنيه، وكذلك فإن المخصص للصحة ١٢٨ مليار جنيه فى حين أن نسبة ٣% طبقا للدستور تساوى ٢٧٦ مليار جنيه.

رؤية المصري الديمقراطي الاجتماعي للحوار الوطني

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي للحزب لعرض رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي وأسباب رفض موازنة العام الجديد

وأوضح أنه من أسباب هذا العجز هو انعدام الرؤية فى التطوير الحقيقى واستناده على بيانات وهمية، حيث التعليم مبني علي بيانات وهمية، لافتا أن التأمين الصحى الشامل مشروع بلا برنامج.

وتابع منصور : الزراعة والصناعة أذرع هذه الدولة للنهوض بها إلا أن الزراعة بدون دعم وتم تقليل دعم المزارعين من ٦٦٤ إلى ٥٤٤ مليون بنقص ١٢٠ مليون جنيه، بينما الصناعة فإن تعاني أيضا من مشكلات عدة ومنها غلق المصانع الرابحة.

وأشار إلي أن هناك مشكلة أخري تتعلق بسعر البترول ٨٠ دولار للبرميل، فى حين أن التوقعات تشير إلى ١٠٠ دولار وأكثر، والاحتياطى ٥ % لا يكفي.