التعليم: التحويل بين المدارس إلكترونيا إلا في 3 حالات..تعرف على الشروط

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /706280/التعليم-التحويل-بين-المدارس-إلكترونيا-إلا-في-3-حالاتتعرف-على-الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط التقدم للتحويل للمدارس الرسمية عربي والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات للعام الدراسی۲۰۲۳/۲۰۲۲.

دوت الخليج وشددت وزارة التربية والتعليم على أن شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد، تتم إلكترونيا إلا في 3 حالات. شروط التحويل بين المدارس ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، جاءت شروط التحويل بين المدارس على النحو التالي: - يتم حساب السن للمتقدمين إلكترونيا في أول أكتوبر ۲۰۲۲ - تبسيطا للاجراءات وتقديم خدمة تواصل فعالة و مميزه مع أولياء الأمور من خلال شبكة الانترنت لتسجيل رغبات التقدم للتحويل إلى المدارس الرسمية عربي و المدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، على الموقع الالكتروني للوزارة خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 15 أغسطس 2022. - التحويلات تتم إلكترونيا لجميع مراحل التعليم الرسمية العربي والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات . - يعتد بالتحويل الورقي (يدويا ) بالنسية للتعليم الخاص والتعليم الفني والمحولين خارج المحافظة فقط . - المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الاساسي (الابتدائي - الإعدادي ) و المرحلة الثانوية. - يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته . - في حال حدوث خطأ في تسجيل بيانات الطفل في الفترة المحددة حق لولي الأمر تعديل ما تم تسجيلة، على نفس الموقع بالرقم القومى للطالب أيضا في خلال الفترة المعلن عنها. - لا يجوز نهائيا تسجيل طلب التحويل لأكثر من إدارة تعليمية . - يتم اعلان نتيجة التحويلات بالرقم القومي للطالب على موقع الوزارة في 1 سبتمبر 2022. - لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد عمل الاجراءات الورقية الخاصة بعملية التحويل و اثبات صحة ما تم تسحيلة بالموقع بواسطه لجنة استلام الاوراق. - التأكد على ضرورة طبع استمارة الترشيح للتحويل في على الموقع لإرفاقها بالملف الورقي المقدم للمدرسة المحول اليها - على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 من الإعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا من خلال لجنة التحويلات بالإدارة التعليمية و المعلنة في مكان واضح في المدرسة - الأوراق المطلوبة يتم الاستعلام عنها من خلال لجنة التحويلات بالإدارة

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