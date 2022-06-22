رئيس المصري الديمقراطي: موازنة 22_23 جزء من خطتنا ورؤيتنا التي سنعرضها في الحوار الوطني 

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /706278/رئيس-المصري-الديمقراطي-موازنة-2223-جزء-من-خطتنا-ورؤيتنا-التي-سنعرضها-في-الحوار-الوطني

قال الدكتور فريد زهران، رئيس حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إن الحزب يعرض رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022-2023، من أجل تقديم بدائل بشأن مجموعة من الملاحظات التي قدمها بشأن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة، وتزامنه مع الحوار الوطني، الذي سيتناول الملف الاقتصادي والاجتماعي.

دوت الخليج

رئيس المصري الديمقراطي: موازنة 22_23 جزء من خطتنا ورؤيتنا فى الحوار الوطني

وأضاف "زهران"، خلال مؤتمر صحفي للحزب، لعرض رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي وأسباب رفض الموازنة الجديدة، أن الحزب سيعرض رؤيته بشأن الموازنة العامة للدولة 2022-2023، خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا بأن الموازنة جزء من خطتنا ورؤيتنا التي سيتم عرضها في الحوار الوطني.

وقد شارك نواب الحزب في مجلسي الشيوخ، والنواب في مناقشات جدية لخطة التنمية الاقتصادية، والموازنة العامة للدولة في جلسات المجلسين، وقدم الحزب تقريرين على الوثيقتين يوضحان الملاحظات الهامة التي يجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار، والتي ترتب على عدم الأخذ بها رفض الحزب لكل من خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة نظرا لجوهرية تلك الملاحظات. وقد حرص الحزب على الدراسة الدقيقة لمجلدات الخطة والموازنة، وعمل بجهد على تدقيق أرقامها وتفصيلاتها حتى يستطيع الحكم علي الخطة والموازنة بموضوعية، والتقرير عليها بالقبول أو الرفض، ومن أجل أن يكون الحزب مشارك حقيقي في تحسين الأداء الحكومي.