بيان من مياه أسيوط بشأن التعدى على الشبكات

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إنه تم تشكيل لجنة من مسؤولى الطوارئ، والشبكات والمتابعة وخدمة العملاء والرقابة والمتابعة بالشركة لحصر الوصلات المنزلية غير القانونية بداية بمنطقة المعلمين غرب مدينة أسيوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن وإلغاء التوصيلة وغلق المياه وتحرير محضر مخالفة، لحين تقنين أوضاعهم القانونية.



وأكد رئيس الشركة أنه سيتم البدء فى تفعيل الإجراءات القانونية وتحرير محاضر تعدى وسداد غرامات مالية بدءا من الأحد الموافق 17 يوليو المقبل، حال عدم تقنين أوضاعهم، والتوجه إلى مراكز خدمة العملاء لتقديم المستندات اللازمة.