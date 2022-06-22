إجراء عاجل من الشرقية بشأن واضعى اليد على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن بالتعامل بكل حزم وقوة مع أصحاب المنازل المُقامة على الأراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل فى منظومة تقنين الأراضى أملاك الدولة وكذلك المتقاعسين عن دفع جدية التقنين وفصل التيار الكهربائى عن تلك المنازل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وذكر بيان للمحافظة، اليوم الأربعاء، أن اللجان المشكلة من رؤساء المراكز وإدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور على المنازل المُقامة على الأراضى أملاك الدولة ومراجعة موقفهم القانونى لتقنين أوضاعهم المخالفة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين. وتوجهت اللجنة للوحدة المحلية بالأخيوة بمركز الحسينية وتم التنبيه على 20 من أصحاب المنازل المقامة على الأراضى أملاك الدولة بضرورة سداد قيمة 15% من قيمة التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالى الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم المخالفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

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