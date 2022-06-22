التنمية المحلية: 42.5 مليون جنيه حجم مبيعات «سند الخير» منذ انطلاقها

جدة - نرمين السيد - تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير" فى الأسبوع الثامن منذ إطلاق الوزارة للمبادرة فى 31 مارس الماضى لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الاحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الاسعار.





وأشار محمود شعراوى إلى أن إقبال المواطنيين على شراء السلع المقدمة من خلال المبادرة كان إقبالا كبيرا حيث حقق حجم مبيعات يصل الى 42.5 مليون جنيه حتى الأسبوع الثامن ومنذ انطلاقها حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعا من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سودانى، أرز، مكرونة، زيوت) إذ تفاوتت المبيعات من أسبوع لأخر وكانت اللحوم الطازجة هى الأكثر مبيعا بالأسبوع الثامن تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكد وزير التنمية المحلية تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة منذ إنطلاقها فى مارس الماضى حتى 20 يونيو الجارى لتصل حجم المبيعات إلى أعلى معدل له فى الأسبوع الخامس بمعدل مبيعات وصل إلى 5.9 مليون جنيه، أما معدل حجم المبيعات فى الأسبوع الثامن وصل إلى 5 مليون جنيه، إذ حققت اللحوم الحمراء حجم مبيعات يصل إلى 2.7 مليون جنيه أما الدواجن (فراخ – بط – أوراك دجاج) فحققت حجم مبيعات يصل إلى 472 ألف جنيه، وحققت الأسماك (بلطى– ماكريل – جمبرى – بورى) حجم مبيعات يصل إلى 24 ألف جنيه، وحققت البقالة (عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت) حجم مبيعات بمبلغ 971 ألف جنيه أما المصنعات من (البانية والسجق والبرجر) فقد حققت مبيعات بمبلغ 371 ألف جنيه.

وأشار شعراوى إلى أن المبادرة فى أسبوعها الثامن تغطى 11 محافظة هى (القاهرة – الجيزة – بنى سويف – أسيوط - قنا - المنيا – الأقصر – أسوان - كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية) بمختلف القرى والأحياء بعدد سيارات يصل إلى 78 سيارة موزعة على المحافظات حيث يصل عدد السيارات فى كل من محافظة القاهرة والجيزة وبنى سويف والدقهلية إلى 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و5 سيارات لكل من محافظات أسيوط وقنا والاسماعيلية، و4 سيارات فى محافظة المنيا، و3 سيارات فى محافظة أسوان وسيارة فى محافظة الأقصر.

وأضاف شعراوى أن مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالا كبيرا وترحيبا من المواطنين بالمناطق التى انطلقت فيها، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، كما وجه المواطنين الشكر للسيد رئيس الجمهورية على هذه المبادرة التى تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها فى الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا.

وقال شعراوى إنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقى المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجا، مضيفا أنه سيتم استمرار مبادرة " سند الخير " والمعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم فى توفير السلع بأسعار مخفضة ووجود عروض وخصومات على الأسعار مع متابعة إلتزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذى يقدمه المحافظين والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل.