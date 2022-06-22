كبار العلماء: الأزهر أنشأ الكثير من المؤسسات للرد على ظاهرة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب الدكتور حسن الصغير، أن الأزهر سعى إلى إنشاء مؤسسات نوعية للرد على ظاهرة الإرهاب، ومنها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بفروعها المنتشرة فى دول العالم المختلفة، والتى تتولى الرد على هذه الظاهرة من خلال إصداراتها وأنشطتها.





جاء ذلك خلال زيارة وفد الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر لدولة إندونيسيا، حيث عقد الوفد لقاء مع مسؤولى الجهاز الوطنى الإندونيسى لمكافحة الإرهاب؛ لمناقشة آليات مكافحة ظاهرة الإرهاب العالمى، ووضع خطط العمل المشترك لتفنيد الفكر المتطرف، وتحصين الشباب من الأفكار المتشددة.

وقال الصغير، فى بيان للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر اليوم الأربعاء، "إن الأزهر أسس أكاديمية عالمية لتأهيل الأئمة والدعاة من دول العالم على آليات التواصل والرد على الفتاوى المتشددة، كما يعد مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى منصة عالمية لتفنيد الفكر المتطرف؛ حيث يتولى رصد الفتاوى الشاذة التى تصدر عن جماعات الإرهاب فى مختلف دول العالم وإصدار الفتاوى التى تقوم بتفنيدها".

وبدوره، دعا نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخرجى الأزهر أسامة ياسين جميع المؤسسات إلى التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة التى تنمو بشكل متسارع، خصوصا فى ظل استقطاب هذه الجماعات للشباب والفتيات للقيام بعمليات وأنشطة إرهابية، مشددا على استمرار المنظمة فى تنفيذ توجيهات فضيلة شيخ الأزهر من خلال التنسيق مع علماء الأزهر والمؤسسات الأزهرية المختلفة، وعلى لتأهيل خريجى الأزهر ليكونوا خير سفراء للأزهر بدولهم.

كما أكد مستشار شيخ الأزهر وأمين عام المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الدكتور عبد الدايم نُصير، أن الأعداد الكبيرة لخريجى الأزهر المنتشرة فى دول العالم تشير إلى عالمية رسالة الأزهر ومناسبة منهجه الوسطى لمختلف الثقافات، منوها بالدور المأمول من خريجى الأزهر بعد عودتهم إلى بلدانهم، وهو نقل ما درسوه من العلوم الأزهرية لإثراء مجتمعاتهم ثقافيا ودينيا.

ومن جهته، استعرض رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بإندونيسيا الدكتور محمد زين المجد، الجهود التى يقوم بها الفرع بالتنسيق مع المؤسسات الإندونيسية المختلفة، وذلك لتحقيق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بنشر ثقافة التسامح والإخاء، وتعزيز القيم الإنسانية المختلفة، وعلى رأسها حقوق المواطنة والتعايش السلمى فى المجتمعات.

وأكد رئيس الجهاز الوطنى الإندونيسى لمكافحة الإرهاب بوى رفلى عمار، أن المنهج الأساسى الذى يعتمد عليه هو الفكر الوسطى للأزهر الشريف، مشيرا إلى أن خريجى الأزهر الإندونيسيين يحملون فكرًا متفتحًا لقبول الاختلاف فى الرأى، مشيدًا بجهود فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى ترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامى.