محافظ أسوان: مبادرة أشبال مصر تستهدف رفع الوعى بأهمية تكنولوجيا المعلومات

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية إن مبادرة (أشبال مصر الرقمية) تستهدف رفع الوعى بأهمية التدريب على تكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع أفضل للشباب، وإعداد جيل متميز من النشء قادرعلى اكتشاف آفاق جديدة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





وأضاف عطية -فى بيان اليوم الأربعاء- أن هذه المبادرة والتى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت، تهدف أيضًا إلى إعداد جيل متميز من النشء لكى يصبح مؤهلا لمجتمع مصر الرقمية لمواكبة المستقبل المشرق القائم على اقتصاد أساسه المعرفة، وبالتالى تحويل مصر لدولة رقمية من الطراز الأول.

وأوضح أن هذه المبادرة تتواكب مع تنفيذ خطة الدولة ولا سيما ما يتعلق بمحور "بناء الإنسان المصرى" باعتباره أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية وزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية.

وأشاد بفعاليات هذه المبادرة حيث أنها تساهم فى تأهيل شباب الخريجين والعمل على تنمية الكوادر الشابة من خلال التدريب على التقنيات الحديثة الداعمة لكافة القطاعات بمختلف التخصصات التكنولوجية.

يشار إلى أنه يتم التقديم للمبادرة عبر الرابط (https://www.deci.gov.eg) وتستهدف طلاب المدارس بكافة أنواعها بمختلف المحافظات لكونها منحة مجانية تقدم للطلاب المتفوقين فى الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، والذين يتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة لتدريب 3 آلاف طالب وطالبة سنويا، ليبدأ إعدادهم على المهارات التكنولوجية الحديثة كجيل جديد بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما يتم تنفيذ برنامج تدريبى خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية ويتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى تلك المجالات، وبالتوازى مع ذلك يتم إقامة ندوة تعريفية عن المبادرة أو جلسات أونلاين بين فريق عمل المبادرة والجهات المعنية للتعريف بالمبادرة بطريقة تفصيلية بحيث سيتم ترشيح منسق بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ هذه المبادرة على الوجه الأكمل.