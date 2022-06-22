حياة كريمة.. أسيوط: تكلفة محطة رفع صرف صحى عرب الجهمة 60 مليون جنيه

وذلك ضمن مشروعات المحافظة لتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجًا والتوسع فى المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشدد سعد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها ومراعاة تنفيذ معايير الجودة فى الأعمال ووفقًا للخطة الزمنية للمشروع، مؤكدا أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحى لجميع القرى.
وأشار إلى إنه جارى تنفيذ 153 مشروع صرف صحى منها 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بقرى ومراكز المحافظة والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وصلت إلى نسب مرضية وذلك فى إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.
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