بيان من محافظ القاهرة بشأن جودة السلع فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة خصوصا فى ظل التحديات العالمية التى يشهدها العالم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لإحداث توازن فى الأسعار بالسوق المحلى وتوفير السلع للمواطنين.





وأضاف محافظ القاهرة أنه يوجد تواصل يومى مع مديرية التموين بالقاهرة لتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين، ومنع المغالاة فى الأسعار، مشيرا إلى أنه يوجد رصيد كافى من السلع الاستراتيجية. جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشرقية والشمالية استمع خلاله لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها. وأشار محافظ القاهرة لأهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين. وخلال الاجتماع عبر النواب عن رضا المواطنين عن الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة خاصة فى مجال إعادة رصف الشوارع، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى. شهد الإجتماع د. ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ود. حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الاحياء.

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