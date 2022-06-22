سفير مصر بلبنان يستقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك

جدة - نرمين السيد - استقبل سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى، البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والمطران توما حبيب مطران ابراشية سوهاج، وذلك فى إطار زيارة رعوية يقوم بها البطريرك إلى لبنان.





ومن المقرر أن يقام قداس إلهى مع أبناء الكنيسة المصريين الكاثوليك وغيرهم يوم الأحد المقبل بحضور البطريرك إبراهيم إسحق والمطران حبيب فى كنيسة القديس أنطونيوس الكبير فى المقر المؤقت للأقباط الكاثوليك بمنطقة المتن بمحافظة جبل لبنان.

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