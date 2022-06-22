انتخاب الهلال الأحمر المصرى عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولى بجنيف

جدة - نرمين السيد - وقال بيان صادر عن - جمعية الهلال اليوم - إن الجمعية خاضت رحلة شاقة خلال مرحلة التحضير لانتخابات عضوية مجلس الإدارة منذ إعلان الترشح على العضوية ضمن خمسة مقاعد عن قارة إفريقيا فى مجلس إدارة الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمدة 4 سنوات عن الدورة 2021 – 2025.

ومع بداية الدورة الثالثة والعشرين للاجتماعات الدستورية للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بواقع 192 جمعية وطنية حول العالم، شهدت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الدولى منافسة قوية بين المرشحين والتى جاءت نتائجها بنجاح جمعية الهلال الأحمر المصرى ضمن خمسة مقاعد عن قارة إفريقيا بعدد 110 أصوات صحيحة من أصل 180 صوتًا متاحة للتصويت لينتخب لأول مرة فى العقد الأخير الهلال الأحمر المصرى ضمن خمسة مقاعد عن قارة إفريقيا بالاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمدة أربع سنوات.

ويأتى الفوز بأحد المناصب الدستورية للاتحاد الدولى كترجمة للقدر العالمى للعمل الإنسانى الذى تضطلع به جمعية الهلال الأحمر المصرى.

وقد مثل وفد جمعية الهلال الأحمر المصرى فى الاجتماعات الدستورية، كلا من الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى والسيد على مبارك أمين صندوق جمعية الهلال أحمر المصرى والدكتورة آمال امام مدير إدارة الشباب وتنمية التطوع بالجمعية والدكتور محمود ثروت مدير إدارة الصحة والرعاية بالجمعية.

الجدير بالذكر أن الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعد أكبر الجمعيات الإنسانية فى العالم، حيث تتواجد فى عدد 192 دولة فى العالم وتمتلك أكبر شبكة متطوعين فى العالم بعدد 12 مليون متطوع، علاوة على كونها جهازمعاون للسلطات العامة فى بلدانها.

وسوف يتيح تواجد جمعية الهلال الأحمر المصرى فى عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى المشاركة فى وضع السياسات العالمية الخاصة بالحركة الدولية، وهو الأمر الذى بدوره سوف يعضد من الخدمات الإنسانية فى شتى البقاع.