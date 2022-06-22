جدة - نرمين السيد - قال العميد سمير البابلى، مدير إدارة الجرائم المصرفية بمباحث الأموال العامة، إن الإدارة تستهدف مكافحة الجرائم عبر الإنترنت، ومنها اختراق المواقع الإلكترونية وجرائم الاحتيال.





جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "الأمن السيبرانى أحد أبعاد الأمن القومى" تنظمها وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء. وذكر العميد سمير البابلى مثالا لأبرز الجرائم الإلكترونية التى تم ضبطها مؤخرا، وهى تتعلق بعصابة استولت على ملايين الأموال من عملاء أحد البنوك، مشيرا إلى أنه تم تداول فيديو على "فيس بوك" لسيدة تستغيث من شخص ادعى أنه من موظفى خدمة العملاء بأحد البنوك واتصل بها بحجة تحديث البيانات واحتال على حساباتها البنكية ودخل على موقع البنك واستطاع الحصول على الأكواد مع المجنى عليها. وأشار مدير إدارة الجرائم المصرفية إلى أنه تبين لاحقا أنها عصابة تخصت فى الاستيلاء على أموال الحسابات البنكية، واستطاع أفراد العصابة أن يسيطروا على الحسابات البنكية وبالفعل حولوا الأموال الوجودة فى حساب المجنى عليها لحسابات أخرى خاصة به، وتكررت هذه العملية مع عملاء آخرين إلى أن بلغت الأموال التى تم الاستيلاء عليها 3 ملايين جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكاية الاستيلاء على 3 ملايين جنيه لعملاء البنوك.. مدير الإدارة يكشف تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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