انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تكشف حقيقة فتتاح مدارس فنى خاصة فى مجال البترول والنقل البحرى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، حقيقة ما يجري تدوله على الساحة المصرية خلال الأيام الماضية من إعلانات تزعم افتتاح وزارة التربية والتعليم مدارس تعليم فنى خاصة في مجال البترول والنقل البحري للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التعليم في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الموافق22 يونيو 2022، أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وليس له أي أساس على أرض الواقع وأن ما يتم تدوله ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، خاصة وأن المدارس التابعة للوزارة وتخضع للإدارات والمديريات التعليمية يبلغ عددها 8 مدارس، في تخصصات البترول والبتروكيماويات والنقل البحري

طالبت الوزارة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة والغير صحيحة.