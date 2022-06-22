انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة 4 أشخاص في حادث مروع بـ”طريق مصر الإسكندرية الصحراوي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إصابة 4أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة اتجاه القاهرة بسبب السرعة الزائد من السائق .

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى الشيخ زايد التخصصي والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.