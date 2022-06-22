هل تنجح محاولات الوسطاء للصلح بين الزمالك وطارق حامد؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 12:29 مساءً - يبذل بعض الوسطاء محاولات مكثفة لتقريب وجهات النظر بين إدارة الزمالك وطارق حامد لاعب الفريق، بعدما تغيب اللاعب عن الزمالك ما يقرب من 50 يوما دون الحصول على إذن من النادى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن هناك محاولات من الطرفين لتقريب وجهات النظر وإزالة أى سوء تفاهم فى محاولة أخيرة لتجديد تعاقد طارق حامد الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، خاصة أن الزمالك متمسك ببقاء اللاعب فى صفوفه لمواسم مقبلة.

فى نفس السياق كشف الإعلامى أحمد شوبير أن طارق حامد لاعب خط وسط نادى الزمالك تلقى عرضاً مغرياً من بيراميدز قبل ثلاث سنوات مقابل 20 مليون جنيه ورفض العرض.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "لدى معلومة مؤكدة أن طارق حامد رفض عرضا من بيراميدز للعب له قبل ثلاثة سنوات مقابل 20 مليون جنيه حباً فى الزمالك".

وأضاف شوبير "واضح إن العلاقة بين فيريرا وأشرف بن شرقى ليست على ما يرام وهذا وضح جلياً فى مباراة القمة أثناء تبديل اللاعب المغربى".

وتابع شوبير "معجب بفكرة فريق الأمل فى الزمالك وبشاهد تدريباتها من البلكونة وأفرزت عناصر جيدة".

من ناحية أخرى يدرس البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بالتونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة البنك الأهلى اليوم، وكان فيريرا قد فضل استبعاد الجزيري من مواجهة الزمالك الأخيرة بسبب عودته من تونس قبل المباراة بيوم واحد ، ولم يخض أي تدريبات مع الفريق الا ليلة المباراة، وهو ما جعل فيريرا يستبعده من المباراة.

كما يدرس فيريرا إراحة عمر السعيد مهاجم الفريق عقب مشاركته أساسيا خلال المباريات الماضية، وتعرضه للإجهاد خاصة بعد المجهود الذى خاضه لقيادة هجوم الفريق.