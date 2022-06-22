انت الان تتابع خبر عاجل – الأسعار النهائية لأرضي وزارة الاسكان في 10 مدن جديدة – الحجز شغال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال الكثير من المواطون يبحثون عن أسعار الأرضي السكنية التي طرحتها وزارة الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية في 10 مدن جديدة بمحافظات جمهورية مصر العربية يوم الأحد الماضي.

وحددة وزارة الاسكان، أسعار الأراضي التي أعلنت عنها بغرض السكن فقط، حيق أنها قامت بتقسيمها إلي إسكان متوسط “محور الأراضي” – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزاً

وسوف نقوم في التقرير التالي بالكشف عن جميع أسعار هذه الأراضي:

أراضي الإسكان المتوسط:

أوضحت الوزارة أن شهر المتر في مدينة قنا الجديدة يبدأ من 1715 حتي 2010 جنيهات، وفي بني سويف الجديدة يتراوح سعر المتر من 1850 – 2035 جنيهًا، أما في المنيا الجديد فبلغ سعر المتر 1400 جنيه، بينما تراوح سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 1785 حتي 2095 جنيهًا للمتر، فيما بلغ سعر أخميم الجديدة 835 جنيهًا للمتر.

أراضي الأكثر تميزًا:

وأضافت الاسكان أن سعر متر الأراضي الأكثر تميزاً في مدينة المنيا الجديدة يتراوح بين 3440 – 3985 جنيهًا، وفي قنا الجديدة بلغ 2060 جنيهًا للمتر، أما في أسوان الجديدة فوصل سعر المتر 2305 جنيهات وبني سويف الجديدة 3200 جنيه للمتر وسوهاج الجديدة 2730 – 3035 جنيهًا للمتر.