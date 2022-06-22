وزيرة الهجرة تهنئ عالما مصريا بأمريكا وضع نظرية جديدة في معادلات الطائرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 12:28 مساءً - هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور هيثم طه، أستاذ مساعد الديناميكا الهوائية بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لنشره بالاشتراك مع باحث الدكتوراة، كودي جونزاليس، ورقة بحثية مهمة تساهم في وضع نظرية جديدة للطيران، تشكل حلا لمعضلات علمية ظلت معلقة أكثر من 100 عام وفقًا لمجلة النشر العلمي.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خلال اتصال هاتفي بالخبير، إن ما قدمه الدكتور المصري هيثم طه أستاذ مساعد الديناميكا الهوائية بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، يعد إنجازا مهما في مجال صناعة الطائرات، بمساهمته في استنتاج صيغة أكثر عمومية لمعادلات حمل الطائرة على الأجنحة لأي شكل من أشكال الجناح، بحسب تقدير العلماء المتخصصين، ما يمثل فخرا واعتزازا بالعالم المصري ونموذجا مشرفا للمصريين بالخارج.

من جانبه أعرب الدكتور هيثم طه أستاذ مساعد الديناميكا الهوائية بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادته بتهنئة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، قائلا إن النظرية الجديدة ستحمل مستقبلا مسمى «نظرية جونزاليس وطه للطيران»، ويتوقع أن تحل محل أشهر نظرية ألمانية لتقدير قوة الرفع لأجنحة الطائرات، كما أنها تعد، وفقا لتقدير العلماء، أقوى خطوة في مجال الديناميكا الهوائية على مدار القرن الماضى ومنذ نشأة النظرية الكلاسيكية للطيران، حيث تمكن من استنتاج صيغة أكثر عمومية لمعادلات حمل الطائرة على الأجنحة لأي شكل من أشكال الجناح، وكانت الصيغ المستعملة حتى الآن تتطلب من أن يكون جناح الطائرة مدببا كي تنطبق عليه ما يسمى الـ Kutta Conditions.

مضيفا أنه الآن، وبعد النظرية العامة للطيران والتي اُستخدم فيها بعض الأساسيات المنسية للديناميكا التحليلية، فقد تم التأكد من أن الوصول للحل الوحيد لديناميكا الطيران غير مرتبط بلزوجة المائع، وهو ما يفتح أبوابا بحثية كانت قد أغلقت سابقا في مجال الديناميكا الهوائية، وكذلك يفتح أبوابا جديدة فيما يتعلق بتصميم أجنحة الطائرات بأي شكل بما أن صيغة الطيران العامة قد تم إيجادها.