مصر تعرب عن خالص تعازيها لأفغانستان في ضحايا زلزال بكتيكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 12:28 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢٢ يونيو الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لدولة أفغانستان ولذوي ضحايا الزلزال المُدمر الذي ضرب ولايتيّ بكتيكا وخوست، مما أسفر عن مصرع وإصابة المئات.

وقدمت جمهورية مصر العرابية، مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على تضامنها مع أفغانستان في هذا المُصاب الأليم.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في أفغانستان اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد وبلغت شدته 9ر5 درجة على مقياس ريختر، إلى 280 قتيلا على الأقل وأكثر من 600 مصاب.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 46 كيلومترا جنوب غرب مدينة "خوست" الواقعة بالقرب من حدود أفغانستان مع باكستان، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضافت القناة أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال خلال الساعات القليلة القادمة.