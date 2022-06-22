الحكومة توافق على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لمجزءات الدواجن المجمدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 12:28 مساءً - وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بشروط الحصول على الدرجات العلمية التي تمنحها كليات التربية للطفولة المبكرة، في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترحات لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال.

ووافق مجلس الوزراء على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، لكمية من مجزءات الدواجن المجمدة، قدرها ألف طن، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمهيداً لطرحها بمنافذ شركات السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، تدبير القوى البشرية المطلوبة، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، في إطار خطط تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.