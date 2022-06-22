القوى العاملة: تعيين 1125 شابا منهم 25 قادرون باختلاف بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1125 شابا، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 25 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4787 شابا، كما تم توفير 645 فرصة عمل.





وقال وزير القوى العاملة إن مديرية الغربية استخرجت 1753 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 25 متدرجا فى مجال التدرج المهنى، وإلحاق 17 بمنشآت القطاع الخاص، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال مايو الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 953 منشآت ( دورى - حملات) يعمل بها 3103 عامل، وأسفر عن تحرير 206 محضرا للمنشآت المخالفة، وتلقى 2 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، ما زالت تحت البحث، فضلا عن بحث 23 شكوى أخرى قدمت ورقيا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بصرف 3 منحة مولود جديد لـ 3 عمال بمبلغ 6000 جنيه، وعمل رعاية صحية لـ 12 عاملا من المسجلين بإجمالى 2200 جنيه، فضلا عن تسجيل 80 عاملا جديدا على المنظومة.

وفى مجال التدريب المهنى، انتهت المديرية من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية تفهنا العزب استفاد منها 9 متدربات.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 542 منشأة وإعادة التفتيش على 833 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 328 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 464 منشأت لإزالة المخالفات، وتلقى 180 شكوى فى نفس المجال، تم استيفاء 27 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 67 شكوى، و86 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد 15 ندوة توعية، ومنح 3 تراخيص لمنشآت، وعمل 104 قياسات ميدانية لـ 46 منشأة، كما تم التفتيش على 541 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.