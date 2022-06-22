وزير النقل والسفير الفرنسى يؤكدان عمق العلاقات بين القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، على عمق العلاقات التى تربط بين الشعبين المصرى والفرنسى والقيادة السياسية فى البلدين، مشيدا بالتعاون المشترك فى العديد من المشروعات الجارى تنفيذها فى مجالات السكة الحديد ومترو الأنفاق والنقل البحرى، معربا عن التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك فى كافة قطاعات النقل.





جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، اليوم الأربعاء، لبحث سبل تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة.

من جانبه أعرب السفير الفرنسى بالقاهرة عن تقديره للتعاون المشترك الذى يجسد حجم الصداقة بين القيادة السياسية فى البلدين الصديقين، مؤكداً اهتمام عدد من الشركات الفرنسية بالتعاون مع الجانب المصرى فى كافة مجالات النقل.

كما بحثا الجانبان آخر المستجدات الخاصة بخارطة الطريق الموقعة بين الحكومتين المصرية والفرنسية والمتضمنة، عقد تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق "حلوان – المرج الجديدة" شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية.

وتم مناقشة أخر المستجدات الخاصة بتمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو وتقدم الأعمال الاستشارية للخط ومخططات الانتهاء منها للبدء فى التنفيذ، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال الخاصة بمشروعى المونوريل (السادس من أكتوبر – العاصمة الإدارية الجديدة) الجارى تنفيذهما من خلال تحالف ( الستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب) بطول 98.5 كم.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى التعاون فى مجال تدريب الفنيين والمهندسين وقائدى قطارات المترو، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون فى هذا المجال سواء بإرسال مجموعات لفرنسا للتدريب فى معاهد التدريب الفرنسية أو باستقدام خبراء فرنسيين إلى مصر، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة العنصر البشرى فى كافة قطاعات النقل وفق أحدث النظم العالمية.

واستعرض الجانبان عددا من الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تشكل نموذجاً آخر للتعاون المشترك، مثل التعاون فى تطوير وإدارة وتشغيل ورش أبو زعبل وكوم أبو راضى للعربات، ضمن خطة زيادة الإنتاجية بهذه الورش، بالإضافة إلى إقامة مصنع فى منطقة أبو زعبل لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية، وكذلك التعاون فى إقامة مصنع لإنتاج الفلنكات خاصة فى ضوء زيادة حجم الطلب عليها بالتزامن مع تنفيذ مصر لمشروعات ضخمة فى مترو الانفاق والجر الكهربائى.

كما تم التباحث حول إزدواج خط سكك حديد "شربين - كفر الشيخ - قلين " خاصة مع أهميته الكبيرة فى الربط مع خط (طنطا - المنصورة - دمياط)، لمواجهة كثافة الركاب بالمحافظات التى تخدمها هذه الخطوط.