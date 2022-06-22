للتذكير.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - واعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجارى، يبدأ الطلاب أداء امتحانات المواد الأساسية، والتى تستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وتذكيرا للطلاب يعيد "دوت الخليج" نشر جدول امتحانات الثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الأحد 26/6/2022: اللغة العربية (للشعبة العامة)- مدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء 28/6/2022: اللغة الأجنبية الثانية (للشعبة العامة)- مدة الامتحان ثلاث ساعات

الأحد 3/7/2022: الكيمياء (لشعبة العلوم والرياضيات) والجغرافيا (للشعبة الأدبية)- مدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء: 5/7/2022: الرياضيات التطبيقية- الديناميكا (لشعبة الرياضيات)- مدة الامتحان ساعتان

الخميس 7/7/2022: اللغة الأجنبية الأولى (للشعبة العامة)- مدة الامتحان ثلاث ساعات

من السبت الموافق 9/7/2022 إلى الثلاثاء الموافق 12/7/2022، إجازة عيد الأضحى المبارك

الخميس 14/7/2022: الفيزياء (للشعبة العلوم والرياضيات) والتاريخ (للشعبة الأدبية)- مدة الامتحان ثلاث ساعات

الأحد 17/7/2022: الرياضيات البحتة- التفاضل والتكامل (لشعبة الرياضيات)- مدة الامتحان ساعتان، والجيولوجيا وعلوم البيئة (لشعبة العلوم) وعلم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية)- مدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء 19/7/2022: الرياضيات البحتة- جبر وهندسة فراغية (لشعبة الرياضيات)- مدة الامتحان ساعتان

الخميس 21/7/2022: الرياضيات التطبيقية- الاستاتيكا (لشعبة الرياضيات)- مدة الامتحان ساعتان، والأحياء (لشعبة العلوم) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية)- مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحانات الثانوية العامة

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا/طالبة، منهم 268 ألف و897 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويحظر على الطلاب اصطحاب أى أوراق إلى داخل اللجنة، سواء كتبا مدرسية أو ملازم أو حتى أوراق بيضاء، وتوفر وزارة التربية والتعليم لكل طالب مجلدا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجه من صور، خرائط، مفاهيم، قوانين وغير ذلك مما يغنيه عن الحفظ، وحتى يتسنى له التفرغ لفهم مخرجات التعلم التى تقيس أسئلة الامتحانات مدى تمكنهم منها.

كما توفر الوزارة فى نهاية كراسات الأسئلة عدة أوراق بيضاء يمكن للطلاب استخدامها كمسودات للإجابة عن الأسئلة الصعبة.