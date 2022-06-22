ضمن حياة كريمة.. تسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، إيمان شحاته مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتسليم 152 وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة "الدفعة الثانية" من المسجلة بالمديرية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقدم وزير القوى العاملة فى رسالة للعمال، الشكر والتقدير لسواعد الدولة عمال مصر فى تحقيق أهدافها، مؤكداً أن تسليم وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة يأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى، وفى إطار تطبيق استراتيجية وزارة القوى العاملة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وكشف الوزير عن أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى كل المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا.

كما قدم الوزير، الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالقليوبية على الجهد المبذول لرعاية تلك الفئة، طالباً منهم بذل مزيد من الجهد فى الفترة المقبلة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة فى تغيير مهن تلك العمالة فى بطاقات الرقم القومى ومتابعة أحوالهم وضمان استدامة تشغيلهم فى كل المشروعات التى تقام على أرض محافظة القليوبية.





وسلمت إيمان شحاتة مدير المديرية، نيابة عن وزير القوى العاملة، 152 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وتغطى حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى، للعمالة غير المنتظمة بشركة الغازات البترولية بتروجاس بمسطرد، يرافقها محمد عليان وكيل المديرية، ومحمود الكومى مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية وباحثها ومديرى مكاتب بهتيم.

وأشارت إيمان شحاتة إلى أن الوزارة استحدثت وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية لتلك الفئة مطلع 2021، بتعويض مالى وقدره 100 ألف جنيه فى حالات العجز الكلى المستديم أو الجزئى أو حالات الوفاة، وتم رفع قيمتها فى بداية 2022 إلى 200 ألف جنيه، وذلك حرصًا من الوزارة على توفير مزيد من الدعم والحماية المتكاملة لتلك الفئة وأسرهم.