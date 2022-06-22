رئيس الوزراء يشيد بتوقيع 14 اتفاقية مع السعودية باستثمارات 7.7 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة الرسمية التى قام بها الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتى فى إطار العلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين، وتعزيزا لأواصر الأخوة الوثيقة بينهما، مؤكدا توافق الرؤى "المصرية - السعودية" فى مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وفى هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، وذلك فى ظل الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات فى مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وفى السياق نفسه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بما تم توقيعه من اتفاقيات أمس مع الجانب السعودى؛ والتى وصل عددها إلى 14 اتفاقية، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 7.7 مليار دولار، موجها الشكر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على جهودها الكبيرة التى بذلتها فى سبيل تجهيز هذه الاتفاقيات مع الجانب السعودى، والتى من بينها توقيع شركة "أكواباور" اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ ومجموعة حسن علام القابضة، لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح، معربا عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات، وترحيب الدولة كذلك بأى استثمارات خارجية فى مختلف قطاعاتها.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن تقديره لتصريحات المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، أمس، والتى أشاد خلالها بما تحقق على مسار التنمية الاقتصادية والنهضة فى مصر فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والخطط الطموحة التى تتبناها الدولة المصرية، إضافة إلى إشادته بالتعاون الكبير مع مجلس الوزراء المصرى، فيما يخص تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وجهود مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، من خلال الوحدة الدائمة المخصصة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم التفاوض كذلك بشأن الاستثمارات السعودية الجديدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية، التى عقدت بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، منوهاً فى هذا الإطار إلى أن المباحثات تناولت مسارات التعاون الثنائى البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التى تواجه المنطقة.