بطريرك الكاثوليك يزور أقباط لبنان لمناقشة الأوضاع الداخلية

جدة - نرمين السيد - ورافق غبطته نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والزائر البطريركى بلبنان. وتضمنت الزيارة مقابلة المطران بولس عبد الستار، راعى إيبارشية بيروت المارونية، حيث تم مناقشة الأمور الرعوية التى تخص الأقباط الكاثوليك بلبنان، وقضاياهم فى ظل الأوضاع التى يمر بها لبنان الشقيق. جدير بالذكر أن فى اللقاء شهد راعى الأقباط الكاثوليك بلبنان، الأب أنطونيوس مقار.

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