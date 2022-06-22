«الهجرة» تهنئ عالما مصريا بأمريكا وضع نظرية جديدة فى معادلات الطائرات

جدة - نرمين السيد - هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور هيثم طه، أستاذ مساعد الديناميكا الهوائية بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لنشره بالاشتراك مع باحث الدكتوراه، كودى جونزاليس، ورقة بحثية مهمة تساهم فى وضع نظرية جديدة للطيران، تشكل حلا لمعضلات علمية ظلت معلقة أكثر من 100 عام، وفقا لمجلة النشر العلمى.





وبحسب بيان اليوم، قالت مكرم، خلال اتصال هاتفى بالخبير، إن ما قدمه الدكتور المصرى هيثم طه أستاذ مساعد الديناميكا الهوائية بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، يعد إنجازا مهما فى مجال صناعة الطائرات، بمساهمته فى استنتاج صيغة أكثر عمومية لمعادلات حمل الطائرة على الأجنحة لأى شكل من أشكال الجناح، بحسب تقدير العلماء المتخصصين، ما يمثل فخرا واعتزازا بالعالم المصرى ونموذجا مشرفا للمصريين بالخارج.

من جانبه، أعرب الدكتور هيثم طه أستاذ مساعد الديناميكا الهوائية بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادته بتهنئة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، قائلا إن النظرية الجديدة ستحمل مستقبلا مسمى "نظرية جونزاليس وطه للطيران"، متوقعًا أن تحل محل أشهر نظرية ألمانية لتقدير قوة الرفع لأجنحة الطائرات، كما أنها تعد، وفقا لتقدير العلماء، أقوى خطوة فى مجال الديناميكا الهوائية على مدار القرن الماضى ومنذ نشأة النظرية الكلاسيكية للطيران، حيث تمكن من استنتاج صيغة أكثر عمومية لمعادلات حمل الطائرة على الأجنحة لأى شكل من أشكال الجناح، وكانت الصيغ المستعملة حتى الآن تتطلب من أن يكون جناح الطائرة مدببا كى تنطبق عليه ما يسمى الـKutta Conditions.

وأضاف العالم المصرى، أن النظرية العامة للطيران والتى استخدم فيها بعض الأساسيات المنسية للديناميكا التحليلية، أكدت الوصول للحل الوحيد لديناميكا الطيران غير مرتبط بلزوجة المائع، مشيرًا إلى أن هذا الحل يفتح أبوابا بحثية كانت قد أغلقت سابقا فى مجال الديناميكا الهوائية، وكذلك يفتح أبوابا جديدة فيما يتعلق بتصميم أجنحة الطائرات بأى شكل بما أن صيغة الطيران العامة قد تم إيجادها.