التعليم تنفى افتتاح مدارس فنية خاصة فى البترول والنقل البحرى

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من تداول ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من إعلانات تزعم افتتاح وزارة التربية والتعليم مدارس تعليم فنى خاصة فى مجال البترول والنقل البحرى للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة.





وأوضح المركز الإعلامى فى بيان اليوم الأربعاء أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإعلان الوزارة افتتاح مدارس تعليم فنى خاصة فى مجال البترول والنقل البحرى للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة، وأن الإعلانات المتداولة لكيانات غير تابعة للوزارة.

وأشارت إلى أن المدارس التابعة للوزارة وتخضع للإدارات والمديريات التعليمية يبلغ عددها 8 مدارس، فى تخصصات البترول والبتروكيماويات والنقل البحرى، ويتم إتاحتها على منصة التعليم الفنى على الموقع الرسمى للوزارة عبر الرابط التالى: "tech.moe.gov.eg/tech/article/school/guide/list/34"، مناشدة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التى تستهدف استغلال الطلاب وأولياء أمورهم، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

وفى سياق متصل، تتمثل المدارس التابعة للوزارة، والتى تخضع للإدارات والمديريات التعليمية ويوجد بها هذه التخصصات فى الآتى:

أولا: فى مجال البترول (مدرسة مطروح الثانوية الميكانيكية بنين، مدرسة أبو رديس الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة برأس غارب البحر الأحمر، مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية).

ثانيا: فى مجال مشتقات البترول "البتروكيماويات" (مدرسة ورديان الثانوية الفنية المتقدمة بالإسكندرية، مدرسة السويس الفنية المتقدمة، مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية).

ثالثا: فى مجال النقل البحرى (المدرسة الفنية للنقل النهرى بمصر القديمة تابعة للمعهد الإقليمى للنقل النهرى).

وناشد المركز الإعلامى جميع وسائل الإعلام، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).