مهندس بمؤتمر الأمن السيبرانى: الجميع معرض للاختراق طالما اتصل بالإنترنت

وأضاف خلال كلمته فى حلقة نقاشية بعنوان "الأمن السيبرانى أحد أبعاد الأمن القومى" تنظمها وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء: "أى حد يسأل هل الجهاز مخترق، بالفعل أنت معرض للاختراق طالما أنت متصل بالإنترنت، ودائما الشركات الكبيرة تبحث عن استخدام الشبكات بسهولة ويسر ومن هنا جاء تأمين الشبكات، والهدف من الهجمات السيبرانية الاستيلاء على المعلومة أو تدميرها أو تغييرها أو منع الخدمة".
وتابع: "لابد من معرفة التهديدات الأمنية، ولابد من وجود إدارة مخاطر لتحديد تشفير وتأمين الشبكات، وهذه الشبكات تتكون من 6 عناصر "جهاز، الوافى، الراوتر، وخوادم الاتصالات، وتصميم الشبكة"، أحد أهم العوامل التى تؤثر على أمن الشبكات، وحمايتها من الاختراقات الداخلية والخارجية".
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