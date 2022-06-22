جامعة عين شمس تفتتح المؤتمر العلمى الأول لقسم الجراحة بكلية الطب (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بالجامعة والدكتور خالد جودت رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب، اليوم الأربعاء، فاعليات المؤتمر العلمى الأول لقسم الجراحة بكلية الطب.





وثمن المتينى خلال كلمته الافتتاحية مبادرة إقامة مؤتمر علمى لقسم الجراحة، مؤكدا أنها خطوة هامة على طريق البحث العلمى والنشر الدولى خاصة وأن قسم الجراحة من الأقسام الهامة التى لها باع وإنتاج علمى وبحثى زاخر من الضرورى عرضه ومناقشته فى مؤتمرات علمية تضم خبراء ومتخصصين من مختلف الجامعات محليا ودوليا.



ودعا المتينى شباب وصغار الأطباء وطلاب كليات الطب للمشاركة الفعالة والحرص على حضور مثل هذه المؤتمرات منذ المرحلة الجامعية الأولى، لافتا أن حضور الطلاب لمثل هذه المؤتمرات فى وقت مبكر يخلق لديهم ثقافة هامة فى الحصول على المعلومة بمختلف الطرق فضلا عن إتاحة الفرصة لاستقاء الخبرات والاستفادة منها.

وطالب رئيس جامعة عين شمس بضرورة أن يكون عقد المؤتمرات والنقاشات العلمية والبحثية نهج للعمل داخل أقسام كليات الطب والمستشفيات وخاصة أنها تضم مشاركة جمعيات علمية ونوعية هامة مثل جمعية الجراحين المصرية وجمعية المناظير وغيرها.