انت الان تتابع خبر عاجل- التعليم تعلن عن هوية القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض علي القائمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة في المواد التي جري عقد الامتحان فيها وهي التربية الدينية والاحصاء والتربية الوطنية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تيلجرام.

وأوضحت وزارة التعليم، أن جري ضبط شخص من محافظة الشرقية، حيث أنه قام إنشاء برنامج على مواقع التواصل الاجتماعى لتسريب الامتحانات، بالاضافة إلي ضبط شخصين بالجيزة، لقيامهما بإنشاء قناة على موقع تليجرام لنشر الأسئلة، والادعاء بكونها أسئلة امتحانات ثانوية عامة.

وأضافت الوزارة أنها سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للطلاب الذين يحولون تسريب امتحانات الثانوية العامة من داخل اللجان علي أن يتم حرمانهم من دخول الامتحانات لمدة عامين.