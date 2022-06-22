انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا- الإعلان عن صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحي – شوف التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك اهتمام كبير بأصحاب المعاشات من قبل القيادة السياسية في مصر طوال الفترة الماضية، حيث جري توفير لهم الكثير من الخدمات وأماكن الصرف في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضحت القباج أن تم العمل علي زيادة عدد منافذ الصرف داخل أنحاء الجمهورية حت يتمكن أصحاب المعاشات من الذهاب إلي أقرب منفذ صرف لديهم للحصول علي مستحقاتهم الشهرية التي تقدر بحوالي 22 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه حتي مطلع شهر يونيو الجاري بلغ عدد أصحاب المعاشات حوالي 10 ملايين و758 ألفا و226 مواطنا فيما وصل عدد المؤمن عليهم إلى 14 مليونا و138 ألفا و739 مواطنا.

وكشفت القباج أن جميع منافذ الصرف سوف تقوم بصرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات التي تم إقررها شهر أبريل الماضي مع معاشات شهر يوليو القادم والتي تقدر بـ13% .