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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706211/رئيس-أكاديمية-الشرطة-ضعاف-النفوس-يستغلون-التكنولوجيا-في-الهجمات-السيبرانية

التكنولوجيا الرقمية

وأضاف مساعد الوزير أن الإعتماد على التكنولوجيا الرقمية فى تقديم الخدمات أدى إلى استغلالها من ضعاف النفوس فى الهجمات الالكترونية، وأن وزارة الداخلية تعمل على مواجهة كافة الجرائم المستحدثة وبصفة خاصة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبرانى بالإضافة إلى العمل على تطوير خدماتها التكنولوجية والتصدى للجرائم السيبرانية والتصدى لجرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك.

تحديث وتطوير

وأوضح مساعد الوزير أن وزارة الداخلية تعمل على تحديث وتطوير العمل بكافة قطاعاتها من خلال إدخال أحدث التكنولوجيا وتطوير العنصر البشرى بها، وأن أكاديمية الشرطة تلتزم بخطة الوزارة ونظمت دبلومات لمكافحة الجرائم المعلوماتيه والتى تحتوى ضمن موادها على كيفية مواجهه الامن السيبرانى.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها وزارة الداخلية بعنوان الأمن السيبرانى أحد أبعاد الأمن القومى المصرى بمركز بحوث أكاديمية الشرطة.

مواجهة هجمات الأمن السيبراني

وأضاف رئيس اكاديمية الشرطة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لها دور كبير فى مواجهة هجمات الأمن السيبرانى وأن الوزارة تعمل على تأمين الخدمات الإلكترونية التى تقدمها للمواطنين من خلال موقعها الإلكترونى ضد هجمات الأمن السيبرانى والذى يعد خطر يهدد المجتمعات، وأن الوزارة لا تتدخر جهدا فى توفير كافة سبل التكنولوجيا الحديثة لمواجهة الهجمات الإلكترونية.

ضبط 3 أشخاص

وعلى جانب أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح وبالإشتراك مع قطاع الأمن العام،من ضبط عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مطروح بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم ، داخل مخزن خاص بأحدهم، وبحوزتهم "عدد 56 ألف قرص لعقار الباركينول المخدر، وعدد 3828 زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع، وعدد 662 قرص منشط مختلفة الأنواع ، وعدد 78 كرتونة أدوية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، مبلغ مالى، هاتف محمول.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهم إعترف إثنين من المتهمين بالإتجار فى المضبوطات والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائهما، وأن الثالث حارس المخزن المشار إليه ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري المتابعة.