انت الان تتابع تفاصيل خبر حسن شاكوش في أول حفل له بعد حل أزمته مع النقابة: "بقالي 10 شهور بنام دمعتي على خدي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706210/حسن-شاكوش-في-أول-حفل-له-بعد-حل-أزمته-مع-النقابة-بقالي-10-شهور-بنام-دمعتي-على-خدي

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش متابعيه وجمهوره احتفاله بانتهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية وحصوله على تصريح غناء وذلك من خلال أول حفلاته في مصر بعد توقف 10 أشهر تقريبًا.

دوت الخليج يرصد أول تعليق لـ حسن شاكوش في حفله الأول بعد انتهاء أزمته أول حفل لـ حسن شاكوش في مصر بعد عودته للغناء أحيا حسن شاكوش مساء أمس الثلاثاء، أولى حفلاته الغنائية بعد يومين من حصوله على تصريح الغناء ومزاولة المهنة من نقابة المهن الموسيقية. وأقيم الحفل في أحد المراكب النيلية، وقال مطرب المهرجانات حسن شاكوش لجمهوره في الحفل، إنه عانى طوال الـ 10 أشهر الماضيين بسبب إيقافه. وقال في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “أنتوا متعرفوش أنا بقالي 10 شهور كنت بنام والله العظيم ودمعتي على خدي”. حسن شاكوش ونقابة الموسيقيين وأعاد حسن شاكوش نشر الفيديو عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ليشارك به جمهوره ومتابعيه. وفي سياق متصل، كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيان صحفي خاص بحصول مطرب المهرجانات حسن شاكوش على كارنيه النقابة السنوي، الذي يسمح له بمزاولة المهنة. وجاء في بيان نقابة الموسيقيين: “قبلت لجنة التطلعات بنقابة المهن الموسيقية؛ التظلم الثالث المقدم من حسن شاكوش، بعد فحص أسبابه ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف، ومدى التزامه بقرارات النقابة والعقوبات المفروضة عليه”. اقرأ أيضًا ملخص تصريحات محمد رياض: "الاختيار 3 أهم الأعمال الدرامية ولهذا السبب تغيبت 4 سنين عن الوسط" وأضاف البيان: “اعتذاره المتكرر لما اقترفه من أخطاء في حق شُعبة من أهم شُعب الموسيقى، وهي شُعبة الإيقاع، وخطأه عن الألفاظ التي بدرت منه على خشبة المسرح، وقد ارتأت لجنة فحص التظلمات، أن فلسفة العقاب قد أتت مفعولها، وحققت المقصود منها، وهو الردع والتقويم”. جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد أعلنت منذ 10 أشهر، إيقاف مطرب المهرجانات بعد إساءته لشعبة الإيقاعيين، وذلك خلال حفله في الساحل الشمالي مع المطرب الشعبي رضا البحراوي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسن شاكوش في أول حفل له بعد حل أزمته مع النقابة: "بقالي 10 شهور بنام دمعتي على خدي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.